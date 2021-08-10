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ЕП не доверяет РФ и Китаю в вопросах политической ситуации в Афганистане

17 августа в 12:35 Внешняя политика 0 463 Карина Мелова
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Веб-ресурс Европейского парламента опубликовал заявление законодательного органа ЕС, содержащее опасение депутатов, вызванное политической обстановкой в Афганистане и потенциальной возможностью заполнения Россией и Китаем образовавшегося в государстве «политического вакуума».

Так, сообщение звучит следующим образом: «ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона , учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане». Заявление скрепили подписями Дэвид МакАлистер (глава комитета ЕП по иностранным делам), Томас Тобэ (глава комитета по развитию) и Петрас Ауштревичус (глава делегации по отношениям с Афганистаном).

Члены Европарламента посчитали рациональным в неотложном порядке предпринять меры по преодолению гуманитарного кризиса в регионе и организовать эвакуацию из Афганистана всех желающих. Стоящих ныне у власти в Кабуле призвали чтить права человека, гуманитарное право и прогресс минувших 20 лет в отрасли прав женщин.

Уточним, диппредставительство РФ в Кабуле работает в штатном режиме. Как сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации, в данный момент налажены рабочие связи с новыми властями Афганистана (ист.: «Ведомости»).
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