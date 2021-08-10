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Евросоюз намерен помешать тотальному влиянию на Афганистан со стороны РФ и Китая

19 августа в 14:14 Внешняя политика 0 230 Карина Мелова
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Сегодняшняя обстановка в Афганистане вызвала крах доверия к западным государствам на глобальном уровне. Такое мнение выразил Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Он полагает, что на данном этапе Евросоюзу необходимо не допустить установления контроля РФ и Китая над ситуацией в стране. По словам политика, сейчас в Афганистане гуманитарная помощь нужна 18 миллионам человек. При этом насчитывается 4 миллиона внутренних беженцев.

«Мы провели встречу глав МИДов ЕС по Афганистану, где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула», — уверяет Жозеп Боррель (ист.: ТАСС).

Кроме того, представитель Европейского союза говорит о необходимости установления тесной связи с Вашингтоном и наращивании темпов формирования «общей позиции с союзниками», а также налаживания диалога с талибами (запрещенное в РФ исламистское террористическое движение) и коллаборации с влияющими на ситуацию в Афганистане лицами.
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