Президент РФ и канцлер ФРГ встретятся в Москве 20 августа

В пятницу, 20 августа, в Москве состоится первая очная с начала распространения Covid-19 в мире встреча политических лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Ангелы Меркель (ист.: ТАСС).



Так, пресс-служба администрации президента уведомляет: «Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов». Кроме того, г-жа Меркель собирается возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.



Представитель со стороны Германии говорит о планах канцлера поднять вопросы, касающиеся пандемии коронавируса, урегулирования ситуации на востоке Украины, а также Белоруссии и Афганистана. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт говорит о таком предмете обсуждения, как проект «Северный поток – 2» и отстаивании Германией идеи продления выполнения Украиной функции транзитера российского газа после введения в эксплуатацию нового трубопровода.



В то же время политолог Александер Рар полагает, что в ходе переговоров Меркель «захочет спасти минские соглашения, которые по сути были ее детищем» и попытается сформировать условия для стабилизации обстановки на востоке Украины.



Напомним, прошлая встреча Путина и Меркель в очном формате имела место в Берлине 19 января 2020 г.