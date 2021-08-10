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Президент РФ и канцлер ФРГ встретятся в Москве 20 августа

20 августа в 11:29 Внешняя политика 0 221 Карина Мелова
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В пятницу, 20 августа, в Москве состоится первая очная с начала распространения Covid-19 в мире встреча политических лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Ангелы Меркель (ист.: ТАСС).

Так, пресс-служба администрации президента уведомляет: «Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов». Кроме того, г-жа Меркель собирается возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

Представитель со стороны Германии говорит о планах канцлера поднять вопросы, касающиеся пандемии коронавируса, урегулирования ситуации на востоке Украины, а также Белоруссии и Афганистана. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт говорит о таком предмете обсуждения, как проект «Северный поток – 2» и отстаивании Германией идеи продления выполнения Украиной функции транзитера российского газа после введения в эксплуатацию нового трубопровода.

В то же время политолог Александер Рар полагает, что в ходе переговоров Меркель «захочет спасти минские соглашения, которые по сути были ее детищем» и попытается сформировать условия для стабилизации обстановки на востоке Украины.

Напомним, прошлая встреча Путина и Меркель в очном формате имела место в Берлине 19 января 2020 г.
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