Пока РФ не намерена посылать свои войска в Афганистан

Согласно утверждению заместителя министра иностранных дел Олега Сыромолотова, Российская Федерация на данном этапе не намерена отправлять своих военнослужащих в Афганистан, поскольку талибам (движение относится к запрещенным в РФ) не нужно военное содействие в наведении порядка со стороны иных государств. Кроме того, такие меры не способствуют обеспечению интересов России.



«Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», — заявил г-н Сыромолотов (ист.: «РИА Новости»).



Кроме того, политик поделился сведениями о том, что РФ не спешит вычеркивать движение «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций, вознамерившись сперва изучить практические действия новых властей Афганистана и последующие решения СБ ООН.



Уточним, талибы вошли в Кабул без кровопролития 15 августа и анонсировали контроль над всей территорией Афганистана. Участники движения уверяют в налаженных дипломатических отношениях с Китаем, Российской Федерацией и Пакистаном. Они также обратились в российское посольство с просьбой донести до сведения ополченцев в Панджшерском ущелье о планах разрешить ситуацию мирным способом.