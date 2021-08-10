Желающим улететь спецрейсом из Кабула необходимо отправить заявку по имейлу

Дипломатическая миссия Российской Федерации в Кабуле рекомендует россиянам и гражданам ОДКБ, которые собираются эвакуироваться из Афганистана специальными рейсами, оставлять заявки в электронном виде на отдельном имейле (ист.: ТАСС).



Как уведомляет на своей странице в сети Facebook российское посольство в Кабуле, воспользоваться такой возможностью смогут не только граждане Российской Федерации с действительными документами, удостоверяющими личность вне России, и лица с действительным ВНЖ в РФ, но и граждане государств, входящих в состав ОДКБ, то есть Армении, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.



Для того, чтобы вылететь специальным вывозным рейсом, необходимо отправить по электронному адресу rusconsul-af@mail.ru копии удостоверяющих личность документов и работающий контактный номер телефона. «В ответном письме вам будет направлена анкета для заполнения и разъяснен порядок оформления на вывозные рейсы. О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно», – уточняется в сообщении.