МИД: США преследуют российских граждан за пределами РФ

Беседуя с сотрудником агентства «РИА Новости», уполномоченный МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев выразил мнение, согласно которому с 2008 года Вашингтон преследует россиян за рубежом с целью дальнейшей передачи их американским властям. Он подчеркнул, что к сегодняшнему дню насчитывается 50 подобных случаев.



В частности, г-н Лукьянцев заявил следующее: «Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США».



После ареста американские органы правопорядка оказывают ощутимое давление на граждан РФ с целью добиться от них признания вины якобы для смягчения наказания. При этом такие действия далеко не всегда приводят к желаемым американской стороной результатам вследствие беспочвенного характера предъявляемых обвинений.



Помимо прочего, Соединенные Штаты совершают попытки иными способами повлиять на российских граждан: препятствуют оказанию необходимой медицинской помощи тем, кто в этом нуждается, или вовсе отказывают в ней. Г-н Лукьянцев в качестве примера привел дела Романа Селезнева, Константина Ярошенко, Виктора Бута и Марии Бутиной.