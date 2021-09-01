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Американские войска покинули Афганистан

31 августа в 11:44 Внешняя политика 0 347 Карина Мелова
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30 августа в ходе встречи по видеосвязи с представителями СМИ в Пентагоне генерал Кеннет Маккензи, возглавляющий Центральное командование Вооруженных сил США, объявил завершение эвакуации американцев из Кабула, а также начавшейся после 11 сентября 2001 г. военной миссии в Афганистане и вывода американских войск из этого государства.

Так, генерал сообщил: «Последний [военно-транспортный самолет] С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15:29 по времени восточного побережья США (22:29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана». В то же время Госдепартамент Соединенных Штатов планирует в дальнейшем на дипломатическом уровне жестко решать вопрос организации вывоза оставшихся в Кабуле американцев и афганцев, сотрудничавших с американской стороной, в число которых входят в первую очередь переводчики.

По словам Кеннета Маккензи, участники движения «Талибан» (запрещено в России) содействовали обеспечению безопасности в процессе эвакуации граждан, установив «периметр безопасности» вокруг кабульского аэропорта. По поводу будущих отношений с талибами он сказал следующее: «Я не могу предсказывать, какой будет дальнейшая координация между нами. Я бы оставил этот вопрос на будущее».

Перед окончательным выходом из Афганистана ВС США вывели из строя множество единиц техники и вооружения, чтобы никто не мог ими воспользоваться в своих целях.
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