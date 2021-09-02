Главная > Внешняя политика

СМИ получили информацию о намерениях талибов лишить жизни лидеров сопротивления

1 сентября в 13:30 Внешняя политика 0 343 Карина Мелова
1 Изображение

В процессе беседы с журналистом агентства «РИА Новости» посол Афганистана в Душанбе Мухаммад Зохир Агбар выразил убежденность в том, что талибы (члены запрещенной в РФ организации) являются агрессивными террористами, которые не примут участия в переговорах с лидером Национального фронта сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмадом Масудом и намерены лишить жизни лидера сопротивления.

«Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними (с лидерами сопротивления. — “Ъ”), они не политики, а террористы... Они не соглашаются ни на какие условия на переговорах в Дохе. Их цель — уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда», — заявил диппредставитель Афганистана в Таджикистане.

Лидер сопротивления был настроен положительно относительно переговоров с талибами, надеясь при этом на посредничество Российской Федерации. С того момента, как президент Афганистана в спешном порядке покинул страну, вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим его обязанности, пребывает в провинции Панджшер, единственной, на данном этапе не подконтрольной талибам.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Ипотека в 18 лет? Теперь это возможно со Сбербанком

1 сентября в 14:34 Ипотека

В ГД задумались о назначении пособия для потерявших супругов пенсионеров

1 сентября в 14:10 Государство

Россия позаботится о том, чтобы голосование на выборах за границей было прозрачным

1 сентября в 12:57 Политика

Оперативно о коронавирусе в РФ

31 августа в 14:20 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Цифровизация – это всерьез и надолго Мурашко: России необходима обязательная маркировка медицинских изделий Регулятор обозначил условия открытия счета в банке лицами до 18 лет В скором будущем цены на жилую недвижимость «успокоятся» Выполнившие требования по вакцинации сотрудников столичные компании могут рассчитывать на компенсацию связанных с ней расходов

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru