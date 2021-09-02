СМИ получили информацию о намерениях талибов лишить жизни лидеров сопротивления

В процессе беседы с журналистом агентства «РИА Новости» посол Афганистана в Душанбе Мухаммад Зохир Агбар выразил убежденность в том, что талибы (члены запрещенной в РФ организации) являются агрессивными террористами, которые не примут участия в переговорах с лидером Национального фронта сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмадом Масудом и намерены лишить жизни лидера сопротивления.



«Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними (с лидерами сопротивления. — “Ъ”), они не политики, а террористы... Они не соглашаются ни на какие условия на переговорах в Дохе. Их цель — уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда», — заявил диппредставитель Афганистана в Таджикистане.



Лидер сопротивления был настроен положительно относительно переговоров с талибами, надеясь при этом на посредничество Российской Федерации. С того момента, как президент Афганистана в спешном порядке покинул страну, вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим его обязанности, пребывает в провинции Панджшер, единственной, на данном этапе не подконтрольной талибам.