В Кремле предвидят новые ограничения со стороны США

2 сентября в ходе проведения Восточного экономического форума официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился соображениями относительно возможности введения очередных санкций со стороны Соединенных Штатов. По его словам, это вполне вероятно. При этом Россия рассматривает такой подход как нерациональный.



«Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствует всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.