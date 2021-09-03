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Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в провинции Панджшер

2 сентября в 14:09 Внешняя политика 0 319 Карина Мелова
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Общаясь с представителями СМИ в четверг, 2 сентября, глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Российская Федерация возлагает надежды на мирное урегулирование ситуации в Афганистане, без возвращения к боям, в ходе переговоров талибов (участников движения, внесенного в список запрещенных в РФ организаций) и сил сопротивления, сосредоточенных ныне в провинции Панджшер.

«В Паджшерском ущелье именно афганские таджики ведут переговоры с центральным представительством талибов, надеюсь, что эти переговоры все-таки закончатся именно переговорным решением, а не будут прерваны, и угрозы, что возобновятся боевые действия, не будут реализованы», – провозгласил Лавров.

По данным агентства Bakhtar News Agency, вооруженные группы талибов развернули военную операцию против сил Фронта национального сопротивления в афганской провинции Панджшер из соседней провинции Баглан. Источник сообщил: «В ходе проведенной операции убиты девять боевиков, в том числе два полевых командира, захвачено большое количество оружия и боеприпасов».

В то же время в ФНС рассказали об отражении ряда атак движения «Талибан» в Панджшере, ранении 35 и уничтожении как минимум 40 талибов.
По материалам ТАСС
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