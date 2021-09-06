ФНС не подтверждает установление талибами контроля над Панджшером

6 сентября Фронт национального сопротивления выразил несогласие с заявлением талибов (участников запрещенного в РФ движения) об установлении полного контроля над афганской провинцией Панджшер, а также намерение и в дальнейшем давать отпор боевикам.



Так, в социальной сети Twitter представитель сил сопротивления сообщил: «Заявление «Талибана» о взятии Панджшера – ложь. Мы уверяем народ Афганистана, что битва с «Талибаном» и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода».



До этого участник талибского движения Забихулла Муджахид провозгласил захват боевиками Панджшера – провинции, в которой сконцентрировались не готовые смириться с позицией радикалов силы ФНС во главе с Ахмадом Масудом, сыном полевого командира Ахмада Шаха.



Напомним, талибы начали осуществлять захват афганской территории вследствие анонсирования Соединенными Штатами намерения вывести свои войска из страны. После того, как 15 августа президент Ашраф Гани в спешном порядке покинул Афганистан с целью избежать кровопролития, представители радикального движения беспрепятственно заняли Кабул. Укрывшись в провинции Панджшер с силами сопротивления, исполнять обязанности политического лидера страны вызвался бывший вице-президент Амрулла Салех.