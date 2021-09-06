Послезавтра КОРЕПЕР в очередной раз продлит персональные санкции ЕС по украинским вопросам

Ссылаясь на европейский дипломатический источник, агентство ТАСС извещает о том, что послезавтра, 8 сентября Комитет постоянных представителей Евросоюза без рассмотрения вопроса примет решение о пролонгации в пятнадцатый раз сроком на 6 месяцев персональных санкций экономико-политического объединения стран против отдельных граждан РФ и Украины за якобы «нарушение территориальной целостности» украипнского государства.



В частности, источник сообщил: «Вопрос о продлении персональных рестриктивных мер включен в повестку планового заседания КОРЕПЕР 8 сентября. Решение ожидается без дискуссии». Ожидается, что на официальном уровне о продлении санкций станет известно после одобрения решения Советом ЕС, то есть в середине сентября.



Ограничения коснутся примерно 180 физлиц РФ и Украины, в том числе некоторых представителей руководства РФ и провозглашенных ЛНР и ДНР, а также около 48 юридических лиц, среди которых органы власти и силовые подразделения народных республик. Для них закрыт въезд в Евросоюз и доступ к банковской системе объединения. Участники бизнес-сектора Европы не имеют права вести дела с состоящими в черном списке юрлицами.