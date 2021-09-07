В Кабуле протестуют против влияния Пакистана

В данный момент в Кабуле сотни протетующих вышли на улицы под антипакистанскими лозунгами, выражая недовольство вмешательством Исламабада во внутренние афганские дела. При этом радикально настроенные участники движения «Талибан» (запрещено в РФ) препятствуют съемке происходящего представителями СМИ. Такими сведениями 7 сентября поделился в своем аккаунте в соцсети Twitter Лотфулла Наджафизада, руководитель местного телевизионного канала Tolo News.



«Камеры СМИ конфискуют, журналистов просят не снимать и некоторых разворачивают. Протестующие продолжают шествие в Кабуле под дулами оружия. Где свобода протестовать и свобода сообщать об этом?» – сетует Лотфулла Наджафизада.



Согласно сообщению Agence France-Presse, талибы несколько раз выстрелили в воздух с целью разогнать участников акции протеста.