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Кремль отреагировал на назначение нового правительства Афганистана

Сегодня в 14:20 Внешняя политика 0 82 Карина Мелова
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Отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ, сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Российская Федерация намерена мониторить действия новых афганских властей (ист.: «Известия»).

Напомним, давеча в Афганистане огласили состав временного правительства. Новым премьер-министром назначен Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – лидер политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар. Исполнять обязанности министра иностранных дел временно будет Амир Хан Муттаки. И. о. министра разведки стал Абдул Хак Васик. Центральный банк Афганистана временно возглавит Мохаммад Идрис.

Мохаммад Хасан Ахунд убеждает в готовности Кабула придерживаться положений международного права, в том числе описывающего права женщин, при условии их согласования с исламским правом и национальными ценностями Афганистана.

Захват движением «Талибан» (запрещено в РФ) афганских провинций начался в мае после объявления Вашингтоном о намерении вывести свои войска из страны. 15 августа без боя талибы заняли Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в спешном порядке покинул страну.
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