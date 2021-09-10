Лукашенко отправился на встречу с Путиным

Политический лидер Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в столицу РФ на встречу с Владимиром Путиным (ист.: агентство «БелТА»).



Известно, что переговоры глав двух государств состоятся в Кремле во второй половине дня 9 сентября. Ожидается, что в процессе диалога будут рассмотрены 28 союзных программ, представленных российским и белорусским правительствами, насущные проблемы двусторонней повестки дня, а также регионы с накаленной обстановкой в мире, в том числе текущее положение вещей в Афганистане.



Давеча официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверял, что план переговоров не предполагает подписания бумаг, связанных с интеграцией двух государств. По окончании встречи будет организована пресс-конференция.



В последний раз президент Белоруссии посещал Россию с визитом в середине июля, вследствие чего Москва и Минск закончили подготовку союзных программ по налогам и таможне и достигли консенсуса в споре о налоговом маневре в области нефтепереработки. Помимо прочего, по данным Кремля, президенты двух стран пришли к согласию в вопросе сохранения стоимости газа для республики в 2022 году на уровне 2021 года (ист.: «Ведомости»).