Главная > Внешняя политика

Лукашенко отправился на встречу с Путиным

9 сентября в 13:48 Внешняя политика 0 314 Карина Мелова
1 Изображение

Политический лидер Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в столицу РФ на встречу с Владимиром Путиным (ист.: агентство «БелТА»).

Известно, что переговоры глав двух государств состоятся в Кремле во второй половине дня 9 сентября. Ожидается, что в процессе диалога будут рассмотрены 28 союзных программ, представленных российским и белорусским правительствами, насущные проблемы двусторонней повестки дня, а также регионы с накаленной обстановкой в мире, в том числе текущее положение вещей в Афганистане.

Давеча официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверял, что план переговоров не предполагает подписания бумаг, связанных с интеграцией двух государств. По окончании встречи будет организована пресс-конференция.

В последний раз президент Белоруссии посещал Россию с визитом в середине июля, вследствие чего Москва и Минск закончили подготовку союзных программ по налогам и таможне и достигли консенсуса в споре о налоговом маневре в области нефтепереработки. Помимо прочего, по данным Кремля, президенты двух стран пришли к согласию в вопросе сохранения стоимости газа для республики в 2022 году на уровне 2021 года (ист.: «Ведомости»).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Злоумышленники обновили схемы кражи данных граждан с портала «Госуслуги»

9 сентября в 12:47 Государство

QR-код вместо свидетельства о регистрации авто

9 сентября в 12:00 Транспорт

Сообщается уже о пяти погибших вследствие взрыва газа в многоэтажке в Ногинске

9 сентября в 11:23 Общество

Кремль отреагировал на назначение нового правительства Афганистана

8 сентября в 14:20 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Инвестирование: новый взгляд на старые вещи Миллер: «Северный поток – 2» заработает очень скоро Голикова назвала предполагаемый срок достижения коллективного иммунитета к Covid-19 в России На полях ВЭФ глава Минтруда уточнил сумму маткапитала в следующем году Лукашенко готов обсудить с президентом РФ вопросы нефтяного сектора

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru