Кремль не подтвердил готовность России принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана

Согласно информации, предоставленной СМИ в пятницу, 10 сентября, официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым, Российская Федерация не готова участвовать в церемонии инаугурации новопровозглашенного правительства Афганистана ни в какой ипостаси.



В ответ на вопрос о согласии российской стороны стать участником данного события пресс-секретарь президента РФ сообщил: «Нет, Россия никак не будет принимать участие».



Поскольку РФ не уверена насчет дальнейшего развития событий в Афганистане в отношении террористической и наркотической угроз, российская сторона намерена мониторить последующие действия теперешних афганских властей. «Мы не знаем, как ситуация в этом плане будет развиваться. Именно поэтому мы говорим, что нам важно понять, какие будут первые и последующие шаги нынешнего руководства Афганистана», – разъяснил г-н Песков.