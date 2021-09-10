Главная > Внешняя политика

Кремль не подтвердил готовность России принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана

10 сентября в 14:21 Внешняя политика 0 267 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно информации, предоставленной СМИ в пятницу, 10 сентября, официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым, Российская Федерация не готова участвовать в церемонии инаугурации новопровозглашенного правительства Афганистана ни в какой ипостаси.

В ответ на вопрос о согласии российской стороны стать участником данного события пресс-секретарь президента РФ сообщил: «Нет, Россия никак не будет принимать участие».

Поскольку РФ не уверена насчет дальнейшего развития событий в Афганистане в отношении террористической и наркотической угроз, российская сторона намерена мониторить последующие действия теперешних афганских властей. «Мы не знаем, как ситуация в этом плане будет развиваться. Именно поэтому мы говорим, что нам важно понять, какие будут первые и последующие шаги нынешнего руководства Афганистана», – разъяснил г-н Песков.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Лукашенко допускает повторное поднятие вопроса о единой валюте России и Белоруссии

10 сентября в 13:26 Финансы

В ГД задумались об изменении отопительных норм

10 сентября в 12:26 Государство

«Северный поток – 2» достиг конечного пункта

10 сентября в 11:35 Экономика

Лукашенко отправился на встречу с Путиным

9 сентября в 13:48 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Лукашенко готов обсудить с президентом РФ вопросы нефтяного сектора За последние 24 часа от Covid-19 в РФ скончались 790 человек Памфилова: избирательная система РФ стала максимально прозрачной В Кабуле протестуют против влияния Пакистана ФНС не подтверждает установление талибами контроля над Панджшером

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru