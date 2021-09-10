Лавров «пригрозил пальцем» Вашингтону накануне выборов в РФ

Сегодня, 15 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что власти РФ ждут объяснений от Вашингтона по поводу попыток вмешательства США в избирательный процесс в России.



10 сентября диппредставитель Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан прибыл на вызов в российское Министерство иностранных дел, где он провел примерно 20 минут и отбыл без предоставления прессе комментариев. Согласно источнику в посольстве США, целью поездки Салливана в МИД было обсуждение намерений Джо Байдена относительно налаживания стабильных отношений с РФ. При этом в российском дипведомстве в качестве основания для вызова посла США назвали встревание Вашингтона в российские выборы.



«Данные ему (послу) передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», – разъяснил ситуацию г-н Лавров и добавил, что вмешательство американской стороны касается отказа некоторых зарубежных платформ удалять контент недопустимого содержания (ист.: «Известия»).



9 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков акцентировал внимание на несомненности существования угроз вмешательства в избирательный процесс в России, а также на отлаженности механизма их нейтрализации. Ранее, 7 сентября, председатель СФ Валентина Матвиенко выразила твердое убеждение в том, что Москва исключает внешнее встревание в дела Российской Федерации и в ход выборов.