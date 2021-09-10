Главная > Внешняя политика

Лавров «пригрозил пальцем» Вашингтону накануне выборов в РФ

Сегодня в 14:11 Внешняя политика 0 120 Карина Мелова
1 Изображение

Сегодня, 15 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что власти РФ ждут объяснений от Вашингтона по поводу попыток вмешательства США в избирательный процесс в России.

10 сентября диппредставитель Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан прибыл на вызов в российское Министерство иностранных дел, где он провел примерно 20 минут и отбыл без предоставления прессе комментариев. Согласно источнику в посольстве США, целью поездки Салливана в МИД было обсуждение намерений Джо Байдена относительно налаживания стабильных отношений с РФ. При этом в российском дипведомстве в качестве основания для вызова посла США назвали встревание Вашингтона в российские выборы.

«Данные ему (послу) передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», – разъяснил ситуацию г-н Лавров и добавил, что вмешательство американской стороны касается отказа некоторых зарубежных платформ удалять контент недопустимого содержания (ист.: «Известия»).

9 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков акцентировал внимание на несомненности существования угроз вмешательства в избирательный процесс в России, а также на отлаженности механизма их нейтрализации. Ранее, 7 сентября, председатель СФ Валентина Матвиенко выразила твердое убеждение в том, что Москва исключает внешнее встревание в дела Российской Федерации и в ход выборов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В порядок назначения пособий на детей от трех до семи лет вносятся изменения

Сегодня в 13:14 Государство

Разрешения на ввод в эксплуатацию «СП – 2» придется ждать до четырех месяцев

Сегодня в 12:28 Экономика

Красноярский край: задержаны члены террористической группы «Катиба ат-Таухид валь-Джихад»

Сегодня в 11:44 Государство

Президент идет на самоизоляцию

14 сентября в 13:25 Политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Злоумышленники обновили схемы кражи данных граждан с портала «Госуслуги» Лукашенко отправился на встречу с Путиным Кремль не подтвердил готовность России принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана QR-код вместо свидетельства о регистрации авто Лукашенко допускает повторное поднятие вопроса о единой валюте России и Белоруссии

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru