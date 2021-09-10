Главная > Внешняя политика

Не спехом дело спорится, а толком

Сегодня в 12:40 Внешняя политика 0 153 Карина Мелова
1 Изображение

На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ глава российского государства Владимир Путин назвал вывод американских войск из Афганистана в августе текущего года преждевременным (ист.: веб-ресурс Кремля).

В частности, президент РФ подчеркнул: «Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти Движения талибов мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране».

Владимир Путин полагает, что ситуация в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности и на внешних границах государств-членов предполагает новые челленджи и риски для безопасности стран. Прежде все участники заседания сошлись во мнении в необходимости быть готовыми когда угодно применить политический и оборонный ресурсы ОДКБ для гарантии мира, безопасности и стабильности в странах ОДКБ.

В конце весны 2021 г. президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выводе американских военных из Афганистана после практически 20-летнего пребывания их в этой стране. 15 августа участники движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) заняли Кабул, а вскорости – и всю страну.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Вероятнее всего, президент РФ примет участие в выборах в режиме онлайн

Сегодня в 14:09 Внутренняя политика

В РФ сегодня максимум новых случаев ковида с 26 августа

Сегодня в 13:22 Медицина

Covid-19 диагностирован у нескольких десятков человек, близко контактировавших с Путиным

Сегодня в 11:33 Политика

Лавров «пригрозил пальцем» Вашингтону накануне выборов в РФ

15 сентября в 14:11 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Кремль не подтвердил готовность России принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана В ГД задумались об изменении отопительных норм Лукашенко допускает повторное поднятие вопроса о единой валюте России и Белоруссии «Северный поток – 2» достиг конечного пункта Кабмин выступает за отмену технического осмотра авто в обязательном порядке

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru