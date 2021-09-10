Не спехом дело спорится, а толком

На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ глава российского государства Владимир Путин назвал вывод американских войск из Афганистана в августе текущего года преждевременным (ист.: веб-ресурс Кремля).



В частности, президент РФ подчеркнул: «Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти Движения талибов мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране».



Владимир Путин полагает, что ситуация в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности и на внешних границах государств-членов предполагает новые челленджи и риски для безопасности стран. Прежде все участники заседания сошлись во мнении в необходимости быть готовыми когда угодно применить политический и оборонный ресурсы ОДКБ для гарантии мира, безопасности и стабильности в странах ОДКБ.



В конце весны 2021 г. президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выводе американских военных из Афганистана после практически 20-летнего пребывания их в этой стране. 15 августа участники движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) заняли Кабул, а вскорости – и всю страну.