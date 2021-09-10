Глава миссии ООН в Афганистане раскрыла отношение ведомства к направленным против страны санкциям

Согласно сообщению агентства Bakhtar News Agency, возглавляющая миссию ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс в ходе беседы с нынешним министром иностранных дел в назначенном 7 сентября правительстве талибов (участники запрещенного в РФ движения) Амир Ханом Моттаки выразила уверенность в негативном влиянии введенных относительно государства экономических санкций на деятельность представляемой ею организации.



Как уведомляет источник, диалог дипломатов имел место вечером 27 сентября. При этом г-жа Лайонс обязалась и в дальнейшем содействовать обеспечению безопасности и защиты прав афганского народа, а Амир Хан Моттаки принес благодарность миссии ООН за прилагаемые усилия и засвидетельствовал готовность новых властей Афганистана сотрудничать с названной организацией.



Помимо прочего, во время встречи был затронут вопрос о важности сохранения прав афганских граждан на образование и трудовую деятельность. По словам Моттаки, женщинам-медикам предложили вновь приступить к работе. Такие же меры принимаются в иных областях деятельности.