Главная > Внешняя политика

Глава миссии ООН в Афганистане раскрыла отношение ведомства к направленным против страны санкциям

28 сентября в 12:02 Внешняя политика 0 295 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно сообщению агентства Bakhtar News Agency, возглавляющая миссию ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс в ходе беседы с нынешним министром иностранных дел в назначенном 7 сентября правительстве талибов (участники запрещенного в РФ движения) Амир Ханом Моттаки выразила уверенность в негативном влиянии введенных относительно государства экономических санкций на деятельность представляемой ею организации.

Как уведомляет источник, диалог дипломатов имел место вечером 27 сентября. При этом г-жа Лайонс обязалась и в дальнейшем содействовать обеспечению безопасности и защиты прав афганского народа, а Амир Хан Моттаки принес благодарность миссии ООН за прилагаемые усилия и засвидетельствовал готовность новых властей Афганистана сотрудничать с названной организацией.

Помимо прочего, во время встречи был затронут вопрос о важности сохранения прав афганских граждан на образование и трудовую деятельность. По словам Моттаки, женщинам-медикам предложили вновь приступить к работе. Такие же меры принимаются в иных областях деятельности.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В ГД задумались о запрете для водителей с неснятой судимостью работать в службах такси

28 сентября в 14:26 Транспорт

СП предвидит возможность возникновения «пузыря» на рынке жилищного кредитования

28 сентября в 13:27 Ипотека

Существует вариант проекта нового основного закона Белоруссии

28 сентября в 12:41 Политика

В России готовятся к испытаниям новой вакцины от коронавируса

27 сентября в 14:43 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Пенсионной реформе таки быть! «Газпром» практически бьет рекорды Обновления в правилах выдачи детских пособий гражданам РФ В России готовятся к испытаниям новой вакцины от коронавируса Глава миссии ООН в Афганистане раскрыла отношение ведомства к направленным против страны санкциям

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru