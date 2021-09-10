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Российская Федерация задает вопросы Вашингтону

29 сентября в 13:05 Внешняя политика 0 382 Карина Мелова
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В ходе общения с представителями СМИ замглавы руководителя МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва задала много вопросов Вашингтону, возникших вследствие образования оборонного альянса AUKUS с целью контроля влияния Китая в АТР. Такие же вопросы Россия собирается направить Великобритании и Австралии (ист.: ТАСС).

«Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, которые уже передали американской стороне. Мы их зададим австралийским коллегам, [находимся] в процессе их озвучивания британским коллегам», – поделился информацией г-н Рябков.

По словам замминистра, вопрос союза AUKUS не содержится в повестке консультаций по безопасности России и Соединенных Штатов в Женеве.
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