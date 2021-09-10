Талибы развернули операцию против «Исламского государства»

Согласно сообщению информационного агентства Hama Press, талибы (участники запрещенного в РФ движения) объявили начало операции против «Исламского государства» (организация запрещена в России). По данным источника, первые военные действия развернуты в афганской восточной провинции Нангархар и в районе столицы.



Напомним, в начале осени в Нангархаре был зафиксирован ряд взрывов и вооруженных атак, в результате которых пострадали не только участники «Талибана», но и местное население. Отвечать за часть происшествий вызвалось отделение «Исламское государство в Хорасане». Кроме того, Кабул не единожды атаковался ракетами, выпущенными последователями ИГ.



Прежде в сети говорилось о том, что американские военнослужащие с высшими званиями ставили в известность политического лидера США Джо Байдена о рисках, связанных с окончательным выведением войск из Афганистана, и рекомендовали оставить минимум две с половиной тысячи солдат (ист.: Вести.Ру).