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Талибы развернули операцию против «Исламского государства»

29 сентября в 13:58 Внешняя политика 0 361 Карина Мелова
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Согласно сообщению информационного агентства Hama Press, талибы (участники запрещенного в РФ движения) объявили начало операции против «Исламского государства» (организация запрещена в России). По данным источника, первые военные действия развернуты в афганской восточной провинции Нангархар и в районе столицы.

Напомним, в начале осени в Нангархаре был зафиксирован ряд взрывов и вооруженных атак, в результате которых пострадали не только участники «Талибана», но и местное население. Отвечать за часть происшествий вызвалось отделение «Исламское государство в Хорасане». Кроме того, Кабул не единожды атаковался ракетами, выпущенными последователями ИГ.

Прежде в сети говорилось о том, что американские военнослужащие с высшими званиями ставили в известность политического лидера США Джо Байдена о рисках, связанных с окончательным выведением войск из Афганистана, и рекомендовали оставить минимум две с половиной тысячи солдат (ист.: Вести.Ру).
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