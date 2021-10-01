Саакашвили ступил на родную землю

1 октября известный грузинский и украинский политический деятель Михаил Николаевич Саакашвили уведомил общественность о своем прибытии в родные края через 8 лет после отъезда.



Так, в своем аккаунте в социальной сети Facebook он сообщил: «Доброе утро, Грузия. Я уже в Грузии спустя восемь лет». Помимо прочего, в соцсети Саакашвили обнародовал видео, свидетельствующее о его нахождении в Батуми. «Вот мой Батуми. Тут должен был быть мой батумский американский технологичный университет, который уничтожили. Сегодня у нас была бы уже вакцина, а также ковид не убил бы стольких людей. Я очень скучал по здешним местам. Сегодня сбылась моя мечта», – утверждает политик.



В то же время МВД Грузии отрицает факт пересечения государственной границы Михаилом Саакашвили. Также ситуацию пока не комментируют грузинские власти и члены партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ист.: ТАСС).



27 сентября государственный деятель поделился сведениями о приобретении им билета на рейс до Тбилиси на вечер 2 октября. Со временем в Интернете был опубликован снимок его забронированного билета, судя по которому, он намеревался прибыть в Грузию с матерью Гиули Аласанией.