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Саакашвили мог попасть на родину на пароме

4 октября в 12:25 Внешняя политика 0 548 Карина Мелова
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Согласно сведениям, обнародованным 4 октября Первым каналом Общественного вещателя Грузии, существует вероятность того, что Михаил Саакашвили противозаконным путем прибыл из Одессы в порт Поти (Грузия).

Как вещают средства массовой информации, бывший политический лидер Грузии спрятался в грузовике на пароме, который отбыл из порта на Украине 27 сентября и через 2 дня достиг Поти, откуда через Батуми Саакашвили направился в Тбилиси. Там он остановился в квартире Элгуджи Цомая, работавшего в сфере доставки грузов. По данным телевизионного канала, о пребывании Саакашвили в Грузии правоохранительные органы оповестило его окружение.

Также полицейскими задержан собственник квартиры, которому уже выдвинуто официальное обвинение в сокрытии преступления.

После публикации 1 октября видео о прибытии в Батуми бывшим президентом его взяли под стражу и отправили в места лишения свободы в г. Рустави возле Тбилиси.
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