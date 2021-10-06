Саакашвили мог попасть на родину на пароме

Согласно сведениям, обнародованным 4 октября Первым каналом Общественного вещателя Грузии, существует вероятность того, что Михаил Саакашвили противозаконным путем прибыл из Одессы в порт Поти (Грузия).



Как вещают средства массовой информации, бывший политический лидер Грузии спрятался в грузовике на пароме, который отбыл из порта на Украине 27 сентября и через 2 дня достиг Поти, откуда через Батуми Саакашвили направился в Тбилиси. Там он остановился в квартире Элгуджи Цомая, работавшего в сфере доставки грузов. По данным телевизионного канала, о пребывании Саакашвили в Грузии правоохранительные органы оповестило его окружение.



Также полицейскими задержан собственник квартиры, которому уже выдвинуто официальное обвинение в сокрытии преступления.



После публикации 1 октября видео о прибытии в Батуми бывшим президентом его взяли под стражу и отправили в места лишения свободы в г. Рустави возле Тбилиси.