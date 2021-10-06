Президенты РФ и Турции заговорили о сооружении 2 АЭС на берегу Черного моря

Как уведомляет издание «Коммерсантъ», политический лидер Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с Владимиром Путиным, состоявшейся на минувшей неделе, выступил с инициативой сооружения на берегу Черного моря 2 атомных станций. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, но не обнародовал точные потенциальные места построения энергоблоков.



Согласно данным источников «Ъ», обсуждению подлежат проекты в г. Синоп (400 км к северу от Анкары) и г. Игнеада (европейская часть Турции, на расстоянии 10 км от болгарской границы). В то же время первый из упомянутых проектов подготовлен более основательно.



Так, сооружение атомной станции в Синопе было начато еще в 2008 году. Этим планировал заниматься союз японских и французских частных и государственных компаний под руководством корпорации Mitsubishi Heavy Industries. К концу 2018 года стоимость проекта выросла до 44 миллиардов долларов (более чем в 2 раза), что привело к выходу из консорциума капиталовкладчиков из Японии и Франции.



Строительство в Игнеаде предполагало привлечение китайских и американских инвесторов, а именно SNPTC и Westinghouse. Турецкая сторона заключила с ними соглашение о начале переговоров по разработке и сооружению АЭС из 4 блоков (2014 г.). Согласно ожиданиям, станция будет введена в эксплуатацию в 2023 году, но о развитии проекта пока говорить рано.