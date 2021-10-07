Переговоры с участниками движения «Талибан» могут состояться в Душанбе

Согласно мнению лидера поддерживающей афганское сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдулы Латифа Педрама, Таджикистан может быть удачным местом организации переговоров талибов (участники запрещенного в России террористического движения) и Фронта национального сопротивления Афганистана (ист.: ТАСС). По словам Педрама, силы ФНС надеются на политическое, духовное и гуманитарное пособничество Душанбе в этом процессе.



«Таджикистан уже не в стороне. Таджикистан должен быть в авангарде и принимать важные решения как ближайший сосед», – заявил он. При этом представляющий ФНС вице-президент Амрулла Салех и лидер повстанцев Ахмад Масуд не дали комментариев по поводу вероятности проведения диалога.



О намерении Душанбе выступить в качестве площадки для переговоров талибов и сил сопротивления стало известно 17 сентября, когда об этом после беседы с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом объявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который также сообщил о готовности этих государств быть посредниками в проведении диалога. Реакции «Талибана» и Фронта национального сопротивления не последовало.