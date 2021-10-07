В свой День рождения Путин принял участие в переговорах с несколькими лидерами других государств

Согласно информации, опубликованной сегодня пресс-службой президента Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону рассмотрели организационные моменты, касающиеся октябрьских встреч на высшем уровне ЕАЭС и СНГ в Минске и ноябрьского заседания Высшего государственного совета. Помимо прочего, темами разговора президентов были актуальные отношения между двумя странами и процесс соблюдения в дальнейшем договоренностей в области экономической интеграции. Президент Белоруссии поздравил своего российского коллегу с днем рождения.



В прошлый раз диалог Путина и Лукашенко, длившийся три с половиной часа, состоялся в Москве 9 сентября. По завершении переговоров на встрече с представителями СМИ президент России анонсировал заключение договора об объединении рынка газа РФ и Белоруссии до 1 декабря 2023 г., а также сообщил о согласовании 28 программ по Союзному государству и формировании обоюдоприемлемых подходов по газовой тематике.



Дополнительно глава РФ принял участие в переговорах с политическим лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и еще некоторыми главами государств.