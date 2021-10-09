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Посол ЕС: Россия сама задерживает одобрение «Спутника V» Евросоюзом

8 октября в 11:57 Внешняя политика 0 289 Карина Мелова
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Маркус Эдерер, посол Европейского союза в Москве, в беседе с журналистами выразил мнение о том, что РФ сама задерживает процесс утверждения прививочного препарата «Спутник V» в ЕС. При этом он отрицает возможность политизации этих действий со стороны объединения государств (ист.: РБК).

По словам г-на Эдерера, Россия постоянно оттягивает срок выполнения инспекции медрегулятором ЕС, что никоим образом не способствует завершению процедуры. «Таковы факты. Это технический, а не политический процесс. Когда российские официальные лица говорят о задержках и о политизации с европейской стороны, мне порой кажется, что они по большей части говорят о себе, поскольку именно они политизируют этот вопрос», – утверждает диппредставитель, акцентируя внимание на невосприимчивости инспекторов регулятора к внешнему давлению. Как известно, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон рекомендовал членам Евросоюза не признавать прививочные препараты российского производства. В то же время, согласно предположению Марио Драги, премьер-министра Италии, ЕС не признает «Спутник V».

Маркус Эдерер сообщил: «Вы, возможно, слышали, что ВОЗ публично назвала ряд выявленных проблем и приостановила процедуру признания вакцины. Поэтому все вопросы о сроках следовало бы задавать российским властям». Минздрав РФ заявляет, что направил регулятору полный пакет документов.

Ссылаясь на пресс-центр Минздрава, ТАСС уведомляет о текущем согласовании посещения РФ инспекторами регулятора Евросоюза, которое может иметь место в декабре.
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