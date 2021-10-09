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РФ отреагировала на сокращение миссии при НАТО

8 октября в 13:31 Внешняя политика 0 269 Карина Мелова
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«Коммерсантъ» сообщает о шагах, которые Москва готовится предпринять в ответ на постановление Североатлантического Альянса вполовину уменьшить размер миссии РФ при военно-политическом блоке.

С высокой степенью вероятности, будут предприняты меры по отношению к Военной миссии связи НАТО в Москве, функционирующей под покровительством посольства Бельгии. Пока неизвестно, коснутся ли ограничения Информационное бюро НАТО в Москве, при этом РФ сама может закрыть свою миссию при НАТО. В частности, источник «Ъ» заявил: «Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там».

Уточним, Североатлантический Альянс сократил миссию российской стороны с 20 до 10 человек по причине предъявления дипломатам подозрения во враждебной деятельности. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, высланные лица были «необъявленными сотрудниками российской разведки».
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