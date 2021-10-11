Афганистан примет гуманитарную помощь от США

Согласно обнародованному 11 октября сообщению МИД временного правительства Афганистана, назначенного талибами (участники запрещенного в РФ движения), США собираются поставлять в южноазиатское государство гуманитарную помощь, а также обеспечивать возможность делать то же самое для гуманитарных организаций.



«Исламский эмират Афганистан" (используемое талибами название государства) приветствовал эту помощь и отметил, что будет сотрудничать с благотворительными группами, прозрачно доставляющими гуманитарную помощь нуждающимся, и будет обеспечивать обоснованное передвижение иностранных граждан», – провозгласил афганский МИД после переговоров представителей Вашингтона с талибами в Дохе.



9 октября возглавляющий внешнеполитическое афганское ведомство мавлави Амир Хан Моттаки в беседе с сотрудником телевизионного канала Al Jazeera назвал темы, которые талибы намерены обговорить с США. Среди них следующие: гуманитарная помощь населению Афганистана, соблюдение договоренностей Дохийского соглашения, уважение территориальной целостности Афганистана и невмешательстве в его внутренние дела. В Катаре талибская делегация приняла участие во встрече с представителями некоторых государств, Госдепартамента США и ЕС.