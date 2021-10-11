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Лавров: ситуацию в Азии намеренно накаляют

12 октября в 11:38 Внешняя политика 0 343 Карина Мелова
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12 октября в ходе встречи руководителей МИД государств, участвующих в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва уверена в намерениях военных и узкоформатных политических структур «расшатать» геополитическую обстановку в Азии.

Так, глава российского МИД сказал: «К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Видим целенаправленные попытки «разогреть» обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия».

Как полагает г-н Лавров, в нарушении стабильности ситуации в регионе виновны как узкоформатные структуры эксклюзивного состава, так и военные организации, действующие по принципу «холодной войны» и политики сдерживания.

Напомним, весной текущего года ситуация в азиатском регионе «накалилась», чему способствовало решение Соединенных Штатов вывести американские войска из Афганистана. После объявления об этом талибы (участники запрещенного в России движения) начали масштабную операцию по захвату власти в Афганистане. 6 сентября «Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией страны. 7 сентября был обнародован состав нового временного правительства.
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