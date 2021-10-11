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Украина ждет, когда Москва засвидетельствует свою готовность участвовать во встрече глав МИД нормандской четверки

13 октября в 14:36 Внешняя политика 0 340 Карина Мелова
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13 октября в ходе краткой пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявила о готовности Киева к участию во встрече руководителей МИД государств-членов нормандской четверки

«Если будет готовность... принять участие в такой встрече главы МИД России [Сергея] Лаврова и он это сделает, я буду рад и готов к переговорам. Мы ждем сигнал из Москвы. Пока его не получали. Как только они определятся, мы готовы», – заверил Кулеба и добавил, что уже неоднократно главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции интересовались его намерениями относительно участия в вышеупомянутой встрече. «Я отвечал, что готов. Но каждый раз не было [такой встречи], потому что Лавров ее избегал», – утверждает Кулеба (ист.: ТАСС).

По словам министра иностранных дел Украины, Киев находится в ожидании однозначного ответа РФ касательно вероятности встречи политических лидеров двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина. Так, переговоры могли бы пройти в контексте собрания «Нормандской четверки» либо в отдельном порядке.
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