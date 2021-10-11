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Лавров уверен в намерениях Запада помешать стабильному внутреннему развитию РФ

15 октября в 13:18 Внешняя политика 0 233 Карина Мелова
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Сегодня, 15 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение касательно того, что западные государства недовольны устойчивым развитием России и упрочнением ее позиций на международном уровне и норовят влиять на нее посредством информационных провокаций и введения различных ограничений.

Так, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, министр пояснил: «Западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России, укрепление наших позиций на международной арене. На нас стремятся оказывать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов – от односторонних санкций и информационных провокаций, до вмешательства во внутренние дела».

Как вчера заявила представитель МИД Мария Захарова, Россия соответствующим образом отреагирует на наращивание санкций Европейского союза, имеющих в своей основе политические мотивы и не обусловленных международным правом.

Напомним, 11 октября Евросоюз пополнил черный список по воссоединению Крымского полуострова с РФ еще на 8 служащих судебных органов Крыма и Севастополя. Кроме того, Совет ЕС до 16 октября 2022 г. пролонгировал действие санкций за химическое оружие.

Согласно мнению, озвученному 24 сентября бывшим руководителем фракции «Левых» в бундестаге ФРГ Грегором Гизи, ориентированный на направленные против РФ ограничения и конфронтации политический курс не дает желаемого результата. Политик призывает наладить конструктивный диалог с Москвой.
По материалам «Известий»
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