В столице России идут консультации московского формата по Афганистану

ТАСС сообщает о начале очередного заседания консультаций по Афганистану в московском формате. Во встрече, начавшейся в 11:43 МСК в «Президент-отеле», принимают участие делегаты из 10 государств. Основной задачей формата является способствование развитию процесса национального примирения в Афганистане и наибыстрейшему налаживанию мира в этой стране. Афганистан на встрече представили высокопоставленные делегаты запрещенного в России движения «Талибан».



Министр иностранных дел России 20 октября открыл консультации, обратившись к делегатам и огорчившись отсутствием среди них представителей Соединенных Штатов: «Выражаем сожаление по поводу неучастия на этот раз американских коллег». В то же время глава МИД России рассчитывает на готовность Вашингтона внести свой вклад в общее дело.



Помимо прочего, Россия призвала «Талибан» не превращать афганские земли в площадку для действий против соседних государств.