НАТО учреждает фонд развития военных технологий

В пятницу, 22 октября, Организация Североатлантического договора обнародовала заявление, в котором идет речь о том, что министры обороны государств-членов Североатлантического альянса заключили соглашение об учреждении первого в истории НАТО фонда объемом 1 миллиард евро для развития военных технологий и технологий двойного назначения.



Так, документ гласит: «Многонациональный фонд поможет НАТО сохранять свои технологические преимущества, обеспечивая инвестиции объемом €1 млрд в развитие технологий двойного назначения, имеющих применение в сфере безопасности и обороны».