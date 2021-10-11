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НАТО учреждает фонд развития военных технологий

22 октября в 12:30 Внешняя политика 0 334 Карина Мелова
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В пятницу, 22 октября, Организация Североатлантического договора обнародовала заявление, в котором идет речь о том, что министры обороны государств-членов Североатлантического альянса заключили соглашение об учреждении первого в истории НАТО фонда объемом 1 миллиард евро для развития военных технологий и технологий двойного назначения.

Так, документ гласит: «Многонациональный фонд поможет НАТО сохранять свои технологические преимущества, обеспечивая инвестиции объемом €1 млрд в развитие технологий двойного назначения, имеющих применение в сфере безопасности и обороны».
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