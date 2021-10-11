Близится очередной саммит «нормандской четверки»

Как сообщил «РИА Новости» диппредставитель Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр, встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» намечается, однако на данном этапе дата ее проведения пока не определена.



Так, посол пояснил: «Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала, что должна пройти встреча на высшем уровне в «нормандском формате». Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи еще не назначено».



Напомним, осенью 2014 года уполномоченные представители Украины, России и ОБСЕ заключили первые минские соглашения, которые положили конец шедшим с апреля активным боевым действиям в юго-восточном регионе Украины. II минские соглашения пресекли развитие конфликта в феврале 2015 года возле Дебальцево. В декабре 2019 года во Франции участники «нормандского формата» одобрили коммюнике, утверждающее минские договоренности «основой работы формата».



Этой осенью Украина предложила провести встречу в «нормандском формате» до того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва в курсе данной инициативы, но не видит смысла организовывать «саммит ради саммита» без должной подготовки, которой обязаны заниматься политсоветники и внешнеполитические ведомства России, Украины, Германии и Франции.