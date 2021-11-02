Россия оказывает посредничество в переговорах Запада с талибами об отправке гуманитарной помощи в Афганистан

В ходе интервью телевизионному каналу «Россия-24» министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Российская Федерация оказывает содействие Западу в ведении переговоров с талибами (участники запрещенного в РФ движения «Талибан») о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану при участии организаций международного уровня.



В частности, глава МИД РФ заявил: «Гуманитарную помощь оказывать надо уже сейчас. Вижу, как западные страны начинают соответствующие взносы делать. Вопрос в том, как эту помощь распределять. Многие не хотят давать ее непосредственно правительству, хотят работать через международные организации. Мы видим в этом резон и помогаем договориться с нынешними властями в Кабуле о том, чтобы разрешили международным организациям, прежде всего гуманитарным организациям, осуществлять соответствующую работу». Как пояснил г-н Лавров, Россия и государства Центральной Азии отправляют в Афганистан лекарственные препараты и съестные припасы.



Участники переговоров в московском формате по Афганистану20 октября пришли к решению о необходимости оказать республике скорую экономическую и гуманитарную поддержку для «отстраивания» страны, а также внедрить общую инициативу по быстрому созыву в рамках ООН представительной международной донорской конференции.