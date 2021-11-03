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Анализы Саакашвили не радуют

2 ноября в 12:43 Внешняя политика 0 323 Карина Мелова
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Как известно, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили месяц назад объявил голодовку, будучи в заключении в г. Рустави. После нанесения ему визита в ночь на 2 ноября его личный врач Николоз Кипшидзе поделился с представителями СМИ сведениями об отказе Саакашвили от встречи с докторами консилиума (ист.: ТАСС).

Медик сообщил: «Он [Саакашвили] получает только те медикаменты, которые никак не связаны с голодовкой. Он слаб. Два-три дня назад мы сделали анализы. Они не были хорошими Встречи с консилиумом не будет, потому что [бывший] президент сам отказался. Конечно, мы должны быть готовы к любому сценарию».

Также вчера с осужденным виделась Елизавета Ясько (депутат Верховной рады), рассказавшая о потере экс-президентом Грузии 20 килограммов вследствие голодовки.

Напомним, 1 октября после внезапного возвращения в Грузию накануне муниципальных выборов Саакашвили был задержан и отправлен в пенитенциарное учреждение г. Рустави, в котором он проводит голодовку, называя себя «политическим заключенным». Ответом на предложение Министерства юстиции Грузии оказать медицинскую помощь осужденному в тюремной больнице стал отказ и требование адвокатов перевести бывшего главу республики в частную гражданскую клинику.

После того, как в 2013 г. Саакашвили покинул родину, против него были заведены 4 уголовных дела. Кроме того, 20 октября текущего года ему предъявили обвинение в нелегальном пересечении границы Грузии, что чревато заключением сроком до 5 лет.
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