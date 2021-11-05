Лукашенко приступил к изучению очередного проекта конституции Белоруссии

Политический лидер Белоруссии Александр Лукашенко получил на рассмотрение очередной проект конституции. Такими сведениями президент республики поделился в ходе заседания рабочей группы по доработке проекта документа.



Информагентство БелТА приводит такие слова Лукашенко: «Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а сейчас рабочая группа специалистов, созданная распоряжением президента, работает над шлифовкой этой конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту конституцию юридическим языком. Я получил последний вариант, прописанный вариант, конституции с учетом наших прежних договоренностей в рабочей группе, познакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны».



Как сообщает президент Белоруссии, в задачи рабочей группы входила работа над основными моментами подготовки изменений главного закона страны, такими как утверждение роли Всебелорусского народного собрания, наделение полномочиями органов государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и пр. «Подошли к этому вопросу серьезно и выработали проект конституции, который мы будем сейчас обсуждать и над которым будем работать. Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы вынесем вариант на конституционную комиссию», – пояснил Лукашенко.



В середине лета конституционная комиссия Белоруссии подавала главе государства проект конституции, однако получила его обратно. Президент распорядился «привести в соответствие» документ без указания моментов, которыми он остался недоволен. В августе конституционная комиссия посчитала рациональным исключить положение о нейтралитете государства.