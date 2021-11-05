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Президенты РФ и Белоруссии подписали декрет Союзного государства

Сегодня в 15:05 Внешняя политика 0 153 Карина Мелова
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4 ноября политические лидеры РФ и Белоруссии в ходе заседания Высшего Госсовета подписали декрет Союзного государства (ист.: «РИА Новости»).

«Нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, политике, военной сфере», – заявил Владимир Путин, объявив об утверждении нескольких документов, описывающих сотрудничество Минска и Москвы.

По мнению президента России, экономическое сближение государств должно осуществляться с принятием во внимание миграционных вопросов, регулируемых разработанной с этой целью программой.

Владимир Путин подчеркнул: «Важно в полной мере обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере. Именно на это направлена и подготовленная нашими правительствами концепция миграционной политики Союзного государства».

Во время своего выступления российский лидер отметил постепенное развитие экономической и энергетической коллаборации между Россией и Белоруссией, а также акцентировал внимание на прогрессе в договоренностях в нефтяном секторе, несмотря на наличие споров между сторонами.
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