Президенты РФ и Белоруссии подписали декрет Союзного государства

4 ноября политические лидеры РФ и Белоруссии в ходе заседания Высшего Госсовета подписали декрет Союзного государства (ист.: «РИА Новости»).



«Нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, политике, военной сфере», – заявил Владимир Путин, объявив об утверждении нескольких документов, описывающих сотрудничество Минска и Москвы.



По мнению президента России, экономическое сближение государств должно осуществляться с принятием во внимание миграционных вопросов, регулируемых разработанной с этой целью программой.



Владимир Путин подчеркнул: «Важно в полной мере обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере. Именно на это направлена и подготовленная нашими правительствами концепция миграционной политики Союзного государства».



Во время своего выступления российский лидер отметил постепенное развитие экономической и энергетической коллаборации между Россией и Белоруссией, а также акцентировал внимание на прогрессе в договоренностях в нефтяном секторе, несмотря на наличие споров между сторонами.