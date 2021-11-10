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Песков не подтвердил согласованность встречи Путина и Байдена

10 ноября в 15:37 Внешняя политика 0 387 Карина Мелова
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10 ноября от официального представителя Кремля Дмитрия Пескова СМИ узнали об отсутствии реальной договоренности касательно очных переговоров политических лидеров России и Соединенных Штатов Америки. В то же время Песков допускает возможность их проведения.

Так, на вопрос о вероятности организации саммита глав вышеупомянутых государств в режиме онлайн до конца 2021 года и их личной встречи в следующем году пресс-секретарь президента РФ ответил: «Действительно, все возможно». Кроме того, он дал обещание в будущем уведомить общественность о соответствующих договоренностях сразу по их достижении.

Прежде издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, публиковало информацию о возможности проведения до конца текущего года онлайн-беседы глав России и США и их личной встречи в начале 2022 г. Однако еще рано говорить о точных датах и деталях.

Согласно утверждению заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон пока не может сообщить свою позицию по данному вопросу. По словам г-на Пескова, обе стороны открыты к налаживанию диалога между главами государств в скором времени (ист.: ТАСС).
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