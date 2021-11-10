Саакашвили отказали в переводе в частную клинику

Ссылаясь на судебное постановление, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рассказал, что Европейский суд по правам человека не дал согласия на перевод Михаила Саакашвили из Глданской тюремной больницы (Тбилиси) в частную клинику, а также выдвинул бывшему президенту требование прекратить голодать. При этом ЕСПЧ предписал грузинским властям держать суд в курсе состояния здоровья пациента, позаботиться о его безопасности, а также должном медицинском уходе в процессе восстановления после голодовки.



Сообщается, что обращение в суд со стороны сторонников Саакашвили поступило 10 ноября и содержало требование доставить экс-президента в многопрофильную гражданскую клинику на основании отсутствия в больнице необходимых условий для его здоровья и безопасности.



Вследствие ухудшения здоровья 8 ноября Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу (ист.: министерство юстиции Грузии). Напомним, политик сел на голодовку 1 октября, будучи задержанным после возвращения на родину нелегальным путем перед выборами в органы местного самоуправления.



Ранее в Грузии в отношении Саакашвили завели 4 уголовных дела и приговорили в сумме к 9 годам заключения. По убеждению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, бывший президент Грузии получит право на возвращение на Украину лишь после отбывания всего присужденного срока лишения свободы. Михаила Саакашвили рассматривает все обвинения как «политически мотивированные».