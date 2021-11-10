Главная > Внешняя политика

Саакашвили отказали в переводе в частную клинику

Сегодня в 14:15 Внешняя политика 0 151 Карина Мелова
1 Изображение

Ссылаясь на судебное постановление, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рассказал, что Европейский суд по правам человека не дал согласия на перевод Михаила Саакашвили из Глданской тюремной больницы (Тбилиси) в частную клинику, а также выдвинул бывшему президенту требование прекратить голодать. При этом ЕСПЧ предписал грузинским властям держать суд в курсе состояния здоровья пациента, позаботиться о его безопасности, а также должном медицинском уходе в процессе восстановления после голодовки.

Сообщается, что обращение в суд со стороны сторонников Саакашвили поступило 10 ноября и содержало требование доставить экс-президента в многопрофильную гражданскую клинику на основании отсутствия в больнице необходимых условий для его здоровья и безопасности.

Вследствие ухудшения здоровья 8 ноября Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу (ист.: министерство юстиции Грузии). Напомним, политик сел на голодовку 1 октября, будучи задержанным после возвращения на родину нелегальным путем перед выборами в органы местного самоуправления.

Ранее в Грузии в отношении Саакашвили завели 4 уголовных дела и приговорили в сумме к 9 годам заключения. По убеждению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, бывший президент Грузии получит право на возвращение на Украину лишь после отбывания всего присужденного срока лишения свободы. Михаила Саакашвили рассматривает все обвинения как «политически мотивированные».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Лукашенко «наехал» на ЕС

Сегодня в 15:39 Внешняя политика

Чешский кабмин ушел в отставку

Сегодня в 14:48 Внешняя политика

В столице начался III этап клинических испытаний вакцины от Covid-19 для лиц подросткового возраста

Сегодня в 12:46 Медицина

Песков не подтвердил согласованность встречи Путина и Байдена

10 ноября в 15:37 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Теперь ИНН можно получить на портале «Госуслуги» Президенты РФ и Белоруссии подписали декрет Союзного государства Восстанавливается сообщение по воздуху между Россией и Австрией Президент России согласился выплатить по 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя в годы ВОВ На этой неделе президент встретится с членами правительства

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru