Чешский кабмин ушел в отставку

В процессе общения с представителями прессы Андрей Бабиш, возглавляющий правительство Чехии, сообщил об уходе в отставку кабмина республики.



В недавнем прошлом состоялось организационное заседание новых членов парламента, депутаты назначили представителей руководящих органов.



«В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин», – заявил Андрей Бабиш, являющийся основателем политдвижения ANO («Акция недовольных граждан»), проигравшего выборы в нижнюю палату парламента в октябре. Новый состав правительства назначит глава либеральной Гражданской демократической партии и лидер коалиции «Вместе» Петр Фиала.



В данный момент президент Чехии Милош Земан проходит лечение в Центральном военном госпитале. Он уже провел телефонную беседу с Бабишем, а также с Фиалой, и выразил желание встретиться с несколькими кандидатами на посты министров.