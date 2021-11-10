Главная > Внешняя политика

Чешский кабмин ушел в отставку

Сегодня в 14:48 Внешняя политика 0 128 Карина Мелова
1 Изображение

В процессе общения с представителями прессы Андрей Бабиш, возглавляющий правительство Чехии, сообщил об уходе в отставку кабмина республики.

В недавнем прошлом состоялось организационное заседание новых членов парламента, депутаты назначили представителей руководящих органов.

«В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин», – заявил Андрей Бабиш, являющийся основателем политдвижения ANO («Акция недовольных граждан»), проигравшего выборы в нижнюю палату парламента в октябре. Новый состав правительства назначит глава либеральной Гражданской демократической партии и лидер коалиции «Вместе» Петр Фиала.

В данный момент президент Чехии Милош Земан проходит лечение в Центральном военном госпитале. Он уже провел телефонную беседу с Бабишем, а также с Фиалой, и выразил желание встретиться с несколькими кандидатами на посты министров.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Лукашенко «наехал» на ЕС

Сегодня в 15:39 Внешняя политика

Саакашвили отказали в переводе в частную клинику

Сегодня в 14:15 Внешняя политика

В столице начался III этап клинических испытаний вакцины от Covid-19 для лиц подросткового возраста

Сегодня в 12:46 Медицина

Песков не подтвердил согласованность встречи Путина и Байдена

10 ноября в 15:37 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Теперь ИНН можно получить на портале «Госуслуги» Президенты РФ и Белоруссии подписали декрет Союзного государства Восстанавливается сообщение по воздуху между Россией и Австрией Президент России согласился выплатить по 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя в годы ВОВ На этой неделе президент встретится с членами правительства

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru