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Лукашенко «наехал» на ЕС

Сегодня в 15:39 Внешняя политика 0 129 Карина Мелова
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11 ноября во время рабочей встречи с правительством Александр Лукашенко выразил готовность перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному магистральному экспортному газопроводу «Ямал – Европа», если Евросоюз примет решение ввести новые ограничения в отношении Белоруссии.

Так, информагентство БелТА приводит следующую цитату слов политического лидера Белоруссии: «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить».

По поводу намерений Варшавы закрыть границу, разделяющую Польшу и Белоруссию, Лукашенко заявил: «А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта, через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем». Президент Белоруссии пообещал жестко «отвечать» на новые «неприемлемые» для республики санкции Евросоюза.

Сейчас ЕС рассматривает возможность принятия пятого пакета ограничений, направленных против Белоруссии (ист.: ТАСС).
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