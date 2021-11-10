Лукашенко «наехал» на ЕС

11 ноября во время рабочей встречи с правительством Александр Лукашенко выразил готовность перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному магистральному экспортному газопроводу «Ямал – Европа», если Евросоюз примет решение ввести новые ограничения в отношении Белоруссии.



Так, информагентство БелТА приводит следующую цитату слов политического лидера Белоруссии: «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить».



По поводу намерений Варшавы закрыть границу, разделяющую Польшу и Белоруссию, Лукашенко заявил: «А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта, через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем». Президент Белоруссии пообещал жестко «отвечать» на новые «неприемлемые» для республики санкции Евросоюза.



Сейчас ЕС рассматривает возможность принятия пятого пакета ограничений, направленных против Белоруссии (ист.: ТАСС).