Германия с огорчением восприняла угрозу президента Белоруссии перекрыть транзит газа в Европу

Федеральное правительство Германии огорчили угрозы политического лидера Белоруссии прекратить транзит природного газа по транснациональному трубопроводу «Ямал – Европа» в случае введения Европейским союзом дополнительных ограничений в отношении республики.



Так, во время беседы с сотрудником информагентства ТАСС представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград сказала: «Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление. Безопасность снабжения Германии по-прежнему обеспечена». Как она подчеркнула, имеющиеся договоренности о поставках газа, включая достигнутые с РФ, соблюдаются, энергобезопасности государства ничего не угрожает.



11 ноября Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством выразил намерение перекрыть транзит газа в Европу через Белоруссию в ответ на возможное введение новых санкций. Сейчас Евросоюз рассматривает вероятность принятия V пакета санкций относительно республики. Предположительно, этот вопрос будет ключевым в ходе саммита министров иностранных дел государств-членов Евросоюза в Брюсселе 15 ноября.