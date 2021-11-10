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Германия с огорчением восприняла угрозу президента Белоруссии перекрыть транзит газа в Европу

12 ноября в 13:09 Внешняя политика 0 206 Карина Мелова
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Федеральное правительство Германии огорчили угрозы политического лидера Белоруссии прекратить транзит природного газа по транснациональному трубопроводу «Ямал – Европа» в случае введения Европейским союзом дополнительных ограничений в отношении республики.

Так, во время беседы с сотрудником информагентства ТАСС представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград сказала: «Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление. Безопасность снабжения Германии по-прежнему обеспечена». Как она подчеркнула, имеющиеся договоренности о поставках газа, включая достигнутые с РФ, соблюдаются, энергобезопасности государства ничего не угрожает.

11 ноября Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством выразил намерение перекрыть транзит газа в Европу через Белоруссию в ответ на возможное введение новых санкций. Сейчас Евросоюз рассматривает вероятность принятия V пакета санкций относительно республики. Предположительно, этот вопрос будет ключевым в ходе саммита министров иностранных дел государств-членов Евросоюза в Брюсселе 15 ноября.
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