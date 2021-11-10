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Пятому пакету санкций быть!

16 ноября в 12:52 Внешняя политика 0 395 Карина Мелова
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Как объявил по окончании встречи руководителей МИД членов ЕС глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель, на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе с Польшей Европейский союз вынес решение об усилении влияния на Минск путем введения V пакета направленных против Белоруссии санкций. Конкретное содержание ограничений будет оглашено в ближайшем будущем, однако известно, что они коснутся авиаперевозчиков, туристических агентств и физлиц, участвующих в трафике мигрантов. С учетом вышесказанного ожидаются разрыв договоров лизинга с компанией «Белавиа», возврат воздушных суден и судебные разбирательства.

Помимо прочего, предпосылкой к введению пятого пакета санкций стали ошибки, с позиции Евросоюза, в организации августовских выборов президента Белоруссии в прошлом году и их результат в виде арестов, судебных дел в отношении недовольных действиями властей лиц.

Индивидуальные ограничения распространяются на некоторых высших чиновников, среди которых политический лидер Белоруссии Александр Лукашенко и члены его семьи, а также прокуроров, представителей силовых структур, избирательной и судебной систем (ист.: ТАСС).

На данном этапе в составе «антибелорусского» черного списка находятся 15 организаций и 166 физлиц. Ведется техническая работа над его утверждением.
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