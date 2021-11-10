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Кремль озвучил свою позицию относительно приостановки сертификации «СП – 2»

17 ноября в 14:48 Внешняя политика 0 555 Карина Мелова
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Кремль не видит политических мотивов в постановке на паузу процесса сертификации оператора «Северного потока – 2».

На вопрос представителей прессы пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил таким образом: «Абсолютно, нет. В данном случае действительно существуют определенные протоколы, нормы европейского законодательства на этот счет. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект».

«Сертификация «Северного потока – 2» – это достаточно сложный процесс, это было понятно с самого начала. Компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора. Мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании «Северный поток – 2». Будет создаваться новая компания для того, чтобы требования выполнить», – резюмировал официальный представитель Кремля.

Г-н Песков убежден, что энергетический кризис в Европе не связан с проектом «СП – 2». При этом он говорит о важности проекта как для РФ, так и для Европы.
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