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Бывший президент Молдавии упрекает новое правительство в умышленном осложнении отношений с РФ

19 ноября в 12:59 Внешняя политика 0 414 Карина Мелова
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Игорь Додон, глава Партии социалистов Республики Молдова и в прошлом президент страны, считает новое правительство республики виновным в осложнении отношений с РФ. Так, в обращении, приуроченном к двадцатилетию заключения договора о дружбе и сотрудничестве двух стран, он назвал такую политику неправильной.

В своем аккаунте в соцсети Facebook политик сделал следующую публикацию: «Люди, пришедшие к власти в Молдове в прошедшем и нынешнем году, продолжают отравлять отношения с Россией, в том числе участвуя в таких сомнительных и откровенно провокационных мероприятиях, как «Крымская платформа». Крайне опасными нам представляются провокации против российских военных, выполняющих миротворческую миссию на берегах Днестра. При этом безосновательно тормозится участие Молдовы в интеграционных проектах на постсоветском пространстве».

Игорь Додон призвал пересмотреть отношения между двумя государствами и вернуться во все совместные проекты, запущенные в 2016–2020 гг.

«Мы убеждены, что Молдова должна активнее участвовать во всех проектах интеграции на постсоветском пространстве. Мы связаны друг с другом многовековыми узами, разрыв которых становится тяжким ударом по нашим народам, по отдельным людям и семьям. Мы искренне верим, что наше будущее в общем экономическом и цивилизационном пространстве с Россией», – уверяет лидер Партии социалистов Республики Молдова.
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