Главная > Внешняя политика

Существует вероятность введения Вашингтоном новых ограничений в связи с «СП – 2»

Сегодня в 12:47 Внешняя политика 0 100 Карина Мелова
1 Изображение

В соответствии с обнародованным 22 ноября заявлением государственного секретаря США Энтони Блинкена, Государственный департамент США подал на рассмотрение Конгресса перечень возможных санкций по проекту «Северный поток – 2», в который включены 2 судна и связанная с РФ компания.

«Госдепартамент США представил Конгрессу доклад на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года, – уведомил государственный деятель. – В докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток – 2». В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin будет признано конфискованной собственностью».

Согласно убеждению Блинкена, актуальный доклад не противоречит непоколебимой позиции США, нацеленной против «СП – 2», при этом американские власти соблюдают положения PEESA. «Учитывая сегодняшние действия, администрация ввела санкции в отношении восьми человек и отнесла 17 судов к заблокированной собственности на основе PEESA из-за связей с «Северным потоком – 2», – уточнил политик и добавил, что Вашингтон, невзирая на вышесказанное, по сей день принимает участие в совместной с Германией и прочими странами работе по уменьшению рисков для Украины и расположенных у передовой линии государств-членов ЕС и НАТО.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Президент РФ готовится посетить Олимпиаду в Пекине

Сегодня в 13:53 Спорт

Россияне смогут подписывать трудовые договоры в режиме онлайн

22 ноября в 15:37 Рынок труда

Все выплаты накопительной пенсии можно будет получить единовременно

22 ноября в 14:46 Государство

Будущих водителей легковых авто будут учить по-новому

22 ноября в 13:59 Транспорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В России задумались о внесении криптовалют в УК как имущества Кремль озвучил свою позицию относительно приостановки сертификации «СП – 2» «Поставлена на паузу» сертификация оператора «СП – 2» Генпрокурор выступил с инициативой об ускорении решения проблем обманутых дольщиков Глава Центробанка опасается, что высокая продовольственная инфляция поставит под угрозу незащищенные слои населения

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru