Существует вероятность введения Вашингтоном новых ограничений в связи с «СП – 2»

В соответствии с обнародованным 22 ноября заявлением государственного секретаря США Энтони Блинкена, Государственный департамент США подал на рассмотрение Конгресса перечень возможных санкций по проекту «Северный поток – 2», в который включены 2 судна и связанная с РФ компания.



«Госдепартамент США представил Конгрессу доклад на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года, – уведомил государственный деятель. – В докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток – 2». В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin будет признано конфискованной собственностью».



Согласно убеждению Блинкена, актуальный доклад не противоречит непоколебимой позиции США, нацеленной против «СП – 2», при этом американские власти соблюдают положения PEESA. «Учитывая сегодняшние действия, администрация ввела санкции в отношении восьми человек и отнесла 17 судов к заблокированной собственности на основе PEESA из-за связей с «Северным потоком – 2», – уточнил политик и добавил, что Вашингтон, невзирая на вышесказанное, по сей день принимает участие в совместной с Германией и прочими странами работе по уменьшению рисков для Украины и расположенных у передовой линии государств-членов ЕС и НАТО.