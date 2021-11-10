Противники проекта «СП – 2» не поддержали санкции США

Как известно, ранее партия «Союз 90/Зеленые» в Федеративной Республике Германия была противником воплощения проекта «Северный поток – 2», однако сегодня ее члены осуждают очередные введенные Соединенными Штатами относительно трубопровода санкции.



В ходе беседы с сотрудником агентства Reuters 23 ноября представитель «зеленых» по иностранным делам Омид Нурипур назвал предпринятые ограничения «неприемлемыми» даже для тех, кто выступает против реализации проекта. «Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», – возмутился политик. Он также акцентировал внимание на том, что данный газопровод «был и остается ошибочным германским решением, но не американским».



Уточним, прежде члены вышеупомянутой партии подобным образом не высказывались. Уже в среду будет готов коалиционный договор, и в будущем правительстве Анналена Бербок («Союз 90/Зеленые») может занять пост министра иностранных дел, а ее сопартиец Роберт Хабек – пост министра экономики и климата.