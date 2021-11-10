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Работа над изменениями в основной закон Белоруссии подходит к концу

25 ноября в 12:29 Внешняя политика 0 270 Карина Мелова
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По словам политического лидера Белоруссии Александра Лукашенко, подготовка изменений в основной закон республики подходит к концу.

Выступая 25 ноября в ходе встречи Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта основного закона, президент Белоруссии сообщил: «Я полагаю, что сегодня можно констатировать, что работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую». Слова главы республики цитирует информационное агентство БелТА.

По предварительным данным, проект основного закона к началу следующего месяца будет вынесен на общественное обсуждение, после этого – на референдум, запланированный на конец февраля 2022 года.
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